Ｊフロンティア　続落、日本郵便と連携して「SOKUYAKU」における処方薬の当日配送網を拡充／新興市場スナップショット

*14:17JST <2934> Ｊフロンティア 2855 -18

続落。本日10時ごろ、日本郵便と連携して「SOKUYAKU」における処方薬の当日配送網を拡充すると発表した。今回の連携により、日本郵便が有する地域に密着した配送インフラを活用することで、主要都市に限定しない処方薬当日配送サービスの提供を目指す。第一弾として、東京都世田谷区、杉並区、練馬区、千葉県船橋市にて、処方薬の当日配送サービスの提供を開始し、今後全国に当日配送網を拡大するようだ。《ST》