*07:32JST NY原油：伸び悩みで86.43ドル、戻り売りが上値を抑える

NY原油先物5月限は伸び悩み（NYMEX原油5月限終値：86.43 ↓0.48）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－0.48ドルの86.43ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは84.69ドル－87.10ドル。アジア市場で84.69ドルまで反落したが、中東地域の緊張状態がすみやかに緩和される見込みは薄いため、米国市場の前半にかけて87.10ドルまで反発。ただ、その後は戻り売りが増えたことで上値は重くなり、通常取引終了後の時間外取引では主に86ドル台で推移。《CS》