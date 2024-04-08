*06:08JST 米国株式市場は反発、強い成長に期待（5日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（5日）

JUN24

Ｏ 39180（ドル建て）

Ｈ 39435

Ｌ 38815

Ｃ 39370 大証比+390（イブニング比+70）

Vol 9901



JUN24

Ｏ 39110（円建て）

Ｈ 39395

Ｌ 38775

Ｃ 39335 大証比+355（イブニング比+35）

Vol 30351

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（5日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル151.62円換算）で、ルネサス＜6723＞、三井トラス

ト＜8309＞、富士通＜6702＞、日産自＜7201＞、三井物＜8031＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、

コマツ＜6301＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 240.74 1.58 3650 31

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 10.12 0.02 1534 8.5

6758 （SONY） ソニーG 84.82 0.27 12860 80

9432 （NTTYY） NTT 28.90 0.10 175 0

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 29.36 -0.03 44520 360

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 28.53 0.31 8651 114

6954 （FANUY） ファナック 14.07 -0.01 4267 39

8316 （SMFG） 三井住友 11.56 0.01 8764 23

8001 （ITOCY） 伊藤忠 90.03 1.33 6825 34

8031 （MITSY） 三井物 945.50 24.80 7168 97

7974 （NTDOY） 任天堂 12.77 -0.06 7745 4

7267 （HMC） ホンダ 36.70 0.50 1855 19.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 31.33 0.20 4750 -10

6902 （DNZOY） デンソー 18.72 0.27 2838 15

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.89 0.01 2949 15.5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 115.80 -4.20 17557 132

6503 （MIELY） 三菱電 31.54 -0.46 2391 19.5

6723 （RNECY） ルネサス 9.15 0.25 2775 78

6702 （FJTSY） 富士通 16.00 0.13 2427 42.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 21.72 0.08 6586 11

8053 （SSUMY） 住友商 24.34 0.34 3690 24

8002 （MARUY） 丸紅 173.41 -0.84 2629 21

6301 （KMTUY） コマツ 29.83 0.19 4523 55

4901 （FUJIY） 富士フイルム 11.04 0.11 3348 14

8591 （IX） オリックス 105.50 0.45 3199 12

8802 （MITEY） 菱地所 18.45 0.55 2797 12

8267 （AONNY） イオン 22.84 0.09 3463 3

1925 （DWAHY） 大和ハウス 29.44 0.47 4464 11

8604 （NMR） 野村ＨＤ 6.15 -0.03 932 9.3

2802 （AJINY） 味の素 36.79 0.56 5578 31

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 49.31 0.12 7476 59

7270 （FUJHY） SUBARU 11.37 0.16 3448 16

9735 （SOMLY） セコム 17.72 -0.02 10747 32

8309 （SUTNY） 三井トラスト 4.31 0.03 3267 66

1928 （SKHSY） 積水ハウス 23.12 0.03 3505 9

7201 （NSANY） 日産自 7.74 0.10 586 8.5

6988 （NDEKY） 日東電 45.89 0.59 13916 41

2503 （KNBWY） キリン 13.96 0.20 2117 -8

5802 （SMTOY） 住友電 15.03 -0.09 2279 -12

4911 （SSDOY） 資生堂 27.36 -0.16 4148 7

7202 （ISUZY） いすゞ 13.49 -0.05 2045 4

3407 （AHKSY） 旭化成 14.45 0.16 1095 1.5

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.00 -0.07 3032 -31

7912 （DNPLY） 大日印 15.15 -0.08 4594 4

6361 （EBCOY） 荏原 43.51 -1.00 13194 94

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.24 -0.05 5489 -49

3402 （TRYIY） 東レ 9.68 0.26 734 1.3

6586 （MKTAY） マキタ 28.11 0.04 4262 17

6645 （OMRNY） オムロン 35.48 0.40 5379 47

4704 （TMIC） トレンド 51.33 -0.17 7783 35

（時価総額上位50位、1ドル151.62円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7012 （KWHIY） 川重 12.67 4803 144 3.09

6723 （RNECY） ルネサス 9.15 2775 78 2.89

8309 （SUTNY） 三井トラスト 4.31 3267 66 2.06

6702 （FJTSY） 富士通 16.00 2427 42.5 1.78

7201 （NSANY） 日産自 7.74 586 8.5 1.47

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 1.35 819 -33.5 -3.93

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.00 3032 -31 -1.01

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.24 5489 -49 -0.88

5631 （JPSWY） 日製鋼 11.19 3394 -27 -0.79

5802 （SMTOY） 住友電 15.03 2279 -12 -0.52



「米国株式市場概況」（5日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38904.04 前日比：307.06

始値：38664.98 高値：39040.17 安値：38602.18

年初来高値：36952.65 年初来安値：28660.94

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：16248.52 前日比：199.44

始値：16095.40 高値：16326.50 安値：16080.48

年初来高値：15852.14 年初来安値：10088.83

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5204.34 前日比：57.13

始値：5158.95 高値：5222.18 安値：5157.21

年初来高値：4818.62 年初来安値：3491.58

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 4.553％ 米10年国債 4.402％



米国株式市場は反発。ダウ平均は307.06ドル高の38,904.04ドル、ナスダックは199.

44 ポイント高の16,248.52で取引を終了した。

3月雇用統計で失業率の低下に加え、雇用の伸びが予想外に加速するなど、労働市場

が依然強い証拠を受け、強い成長期待に買われ、寄り付き後、上昇。国内の雇用や

成長見通しに楽観的な見方が一段と強まり投資家心理の改善につながったほか、企

業の業績改善期待を受けた買いに終日堅調に推移し、終了した。セクター別では、

小売・メディア・娯楽が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

クレジットカード会社のアメックス（AXP）はアナリストの投資判式上げで上昇。携

帯端末のアップル（AAPL）は電気自動車（EV）とディスプレーの開発終了で600人余

りの従業員削減を発表し、堅調推移。ドーナッツチェーン運営するクリスピー・ク

リーム（DNUT）はファーストフード・チェーン運営のマクドナルド（MCD）との提携

を「ゲームチェンジャー」と強気に転じ、アナリストが投資判断を引き上げ、上昇

した。EVメーカーのテスラ（TSLA）は、のちにマスク最高経営責任者（CEO）が否定

したが、需要低迷で低価格の電気自動車（EV）開発を停止する計画との報道で、売

られた。

連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事は「可能性は少ないものの、インフレ対

処でFRB追加利上げを強いられる可能性もある」と、指摘した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》