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NY原油：強含み、一時87.63ドルまで値上り
記事提供元：フィスコ
*07:05JST NY原油：強含み、一時87.63ドルまで値上り
NYMEX原油5月限終値：86.91 ↑0.32
5日のNY原油先物5月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.32ドル（+0.37％）の86.91ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは86.32ドル－87.63ドル。ロンドン市場で86.32ドルまで下落したが、中東地域の緊張状態がすみやかに緩和される見込みは薄いため、ポジション調整的な買いが入ったようだ。米国市場の後半にかけて87.63ドルまで上昇。通常取引終了後の時間外取引で利食い売りが入ったことで主に86ドル台で推移。《MK》
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