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NY外為：カナダ・円は2007年来の円安・加ドル高、カナダ2月貿易黒字が予想以上に拡大
記事提供元：フィスコ
*00:56JST NY外為：カナダ・円は2007年来の円安・加ドル高、カナダ2月貿易黒字が予想以上に拡大
カナダ2月貿易収支は+13.9億加ドルとなった。貿易黒字は1月6.1億加ドルから予想以上に拡大し、昨年10月来で最大となった。
貿易黒字拡大を好感し、カナダドル買いが優勢となった。ドル・カナダは1.3478カナダドルまで下落し3月21日来の安値を更新。カナダ円は112円48銭まで上昇し、2007年12月来の円安・カナダドル高を記録した。
[経済指標]
・カナダ・2月貿易収支：+13.9億加ドル（予想：+6.8億加ドル、1月：＋6.1億加ドル←+5.0億加ドル）《KY》
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