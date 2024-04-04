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今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが急拡大する可能性は低い見通し
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが急拡大する可能性は低い見通し
ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に165円35銭（2024/3/20）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は6月に利下げを開始すると想定されるが、連続利下げについては否定的な意見が依然として多い。そのため、リスク回避的なユーロ売り・円買いが急拡大する可能性は低いとみられる。
【ユーロ売り要因】
・ECBの6月利下げ観測
・中東情勢の悪化、ユーロ圏経済の減速懸念
・日本銀行は政策金利を0.00-0.10％に引き上げ
【ユーロ買い要因】
・2024年に3回の米利下げ予想
・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画
・米欧金利差縮小の可能性《CS》
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