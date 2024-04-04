*00:10JST 【市場反応】米3月ISM非製造業景況指数は予想下回る、ドル続落

米3月ISM非製造業景況指数は51.4と、2月52.6から上昇予想に反して悪化し年初来で最低となった。23年1月以降15カ月連続で50を上回り活動の拡大となった。

事前に発表された3月サービス業PMI改定値は51.7と、予想通り速報値から修正はなく、2カ月連続の低下で年初来で最低。3月総合PMI改定値は52.1と、速報値52.2から下方修正された。

予想を下回った結果を受け、米国債相場は上昇。10年債利回りは4.427％から4.38％まで低下した。ドル売りが強まりドル・円は151円95銭の高値から151円65銭まで反落ユーロ・ドルは1.0842ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2570ドルから1.2625ドルまで上昇。

【経済指標】

・米・3月ISM非製造業景況指数：51.4（予想：52.8、2月：52.6）

・米・3月サービス業PMI改定値：51.7（予想：51.7、速報値：51.7）

・米・3月総合PMI改定値：52.1（速報値：52.2）《KY》