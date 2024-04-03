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オートサーバー 2024年12月期3月度ASNET取引台数実績を発表
記事提供元：フィスコ
*11:44JST オートサーバー---2024年12月期3月度ASNET取引台数実績を発表
オートサーバー＜5589＞は1日、同社が運営する会員制中古車流通サービスプラットフォームASNETにおける2024年12月期3月度の取引台数実績(速報値)を発表した。
前年同月比3.3％増の22,165台がASNET全体の取引台数実績となった。
なお、ASNETのサービス別(オークション代行サービス及びASワンプラサービス)の取引台数内訳は、四半期毎の決算短信にて開示されるとしている。《HH》
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