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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、独消費者物価指数、米耐久財受注など

2024年4月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、独消費者物価指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(3月)　　2.4％


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI(3月)　　59.2
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(3月)　45.7　45.7
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　ブ・融資残高(2月)　　5兆7770億レアル
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(2月)　　5.5％
20:30　ブ・ローン残高(2月)　　-0.3％
21:00　独・消費者物価指数(3月)　2.3％　2.5％
23:00　米・JOLT求人件数(2月)　877.0万件　886.3万件
23:00　米・耐久財受注(2月)　1.4％　1.4％
23:00　米・製造業受注(2月)　1.0％　-3.6％


米・自動車販売(3月、3日までに)　1595万台　1581万台

米・S&P500種株価指数にGEベルノバ採用

米・ニューヨーク連銀総裁が討論会で司会

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・サンフランシスコ連銀総裁が討論会に参加

米・大統領選挙予備選(コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィスコンシン州)

独・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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