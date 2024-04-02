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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、独消費者物価指数、米耐久財受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、独消費者物価指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(3月) 2.4％
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI(3月) 59.2
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 45.7 45.7
20:25 ブ・週次景気動向調査
20:30 ブ・融資残高(2月) 5兆7770億レアル
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(2月) 5.5％
20:30 ブ・ローン残高(2月) -0.3％
21:00 独・消費者物価指数(3月) 2.3％ 2.5％
23:00 米・JOLT求人件数(2月) 877.0万件 886.3万件
23:00 米・耐久財受注(2月) 1.4％ 1.4％
23:00 米・製造業受注(2月) 1.0％ -3.6％
米・自動車販売(3月、3日までに) 1595万台 1581万台
米・S&P500種株価指数にGEベルノバ採用
米・ニューヨーク連銀総裁が討論会で司会
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・サンフランシスコ連銀総裁が討論会に参加
米・大統領選挙予備選(コネティカット、ニューヨーク、ロードアイランド、ウィスコンシン州)
独・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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