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ＧＮＩ　大幅に6日ぶり反発、中国で開発中の新規化合物「F230」、第1相臨床試験の開始申請／新興市場スナップショット

2024年3月28日 09:49

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記事提供元：フィスコ

*09:49JST <2160> ＧＮＩ 3050 +65
大幅に6日ぶり反発。グループの中核子会社であるGyre Therapeutics, Inc.（GYRE）が米証券取引委員会に23年度通期のフォーム10-K（有価証券報告書相当）を提出したと発表している。日本で未開示の主な特筆事項として、GYREの中国子会社である北京コンチネントが中国で開発中の新規化合物「F230」（適応症は肺動脈性肺高血圧症）について、第1相臨床試験の開始申請を中国当局へ提出したことなどを明らかにしている。《ST》

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