Ｆ－ブレイン　大幅に反発、クワッドマイナージャパンを持分法適用関連会社化、取得価額0.20億円／新興市場スナップショット

*14:36JST <3927> Ｆ－ブレイン 723 +13

大幅に反発。韓国軍などのサイバー防衛を担うサイバーセキュリティエンジニア集団クワッドマイナーの日本法人クワッドマイナージャパン（東京都千代田区）の第三者割当増資を引き受け、持分法適用関連会社化すると発表している。取得価額は0.20億円で、異動後の議決権所有割合は20.0％。持分法適用関連会社化で協力して日本事業の拡大に取り組む。併せてフーバーブレインの投資子会社がクワッドマイナーに出資する。《ST》