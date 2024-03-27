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Ｆ－ブレイン 大幅に反発、クワッドマイナージャパンを持分法適用関連会社化、取得価額0.20億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:36JST <3927> Ｆ－ブレイン 723 +13
大幅に反発。韓国軍などのサイバー防衛を担うサイバーセキュリティエンジニア集団クワッドマイナーの日本法人クワッドマイナージャパン（東京都千代田区）の第三者割当増資を引き受け、持分法適用関連会社化すると発表している。取得価額は0.20億円で、異動後の議決権所有割合は20.0％。持分法適用関連会社化で協力して日本事業の拡大に取り組む。併せてフーバーブレインの投資子会社がクワッドマイナーに出資する。《ST》
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