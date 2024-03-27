関連記事
NaITO 大幅反発、今期の大幅増益転換見通しを好感
記事提供元：フィスコ
*13:53JST NaITO---大幅反発、今期の大幅増益転換見通しを好感
NaITO＜7624＞は大幅反発。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は5.1億円で前期比43.0％減となり、2月7日に下方修正した水準での着地となっている。一方、25年2月期は9億円で同78.1％増と大幅増益に転じる見通し。年間配当金も前期比1円増の5円を計画。順調な売上の拡大を想定しているほか、物流施設の立ち上げ費用や本社移転費用の負担減も見込んでいるようだ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- フジシール 大幅続伸、配当方針の変更並びに増配を発表 3/27 13:54
- 出来高変化率ランキング（13時台）～カメイ、アトムなどがランクイン 3/27 13:53
- ダイキアクシス 大幅反発、インドにおいて複数の大型受注を獲得 3/27 13:53
- バリュークリエーション Uber Eatsにおける売上向上を目的とするコンサルティング事業を開始 3/27 13:44
- サインポスト TTGの無人決済システムが三越伊勢丹の社内売店に導入 3/27 13:24