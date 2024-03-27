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NaITO　大幅反発、今期の大幅増益転換見通しを好感

2024年3月27日 13:53

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記事提供元：フィスコ

*13:53JST NaITO---大幅反発、今期の大幅増益転換見通しを好感
NaITO＜7624＞は大幅反発。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は5.1億円で前期比43.0％減となり、2月7日に下方修正した水準での着地となっている。一方、25年2月期は9億円で同78.1％増と大幅増益に転じる見通し。年間配当金も前期比1円増の5円を計画。順調な売上の拡大を想定しているほか、物流施設の立ち上げ費用や本社移転費用の負担減も見込んでいるようだ。《ST》

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