*15:38JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ

精密機器が下落率トップ。そのほか不動産業、サービス業、銀行業、化学工業なども下落。一方、陸運業が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、石油・石炭製品、パルプ・紙、鉄鋼も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 陸運業 ／ 2,237.42 ／ 0.39

2. その他金融業 ／ 1,097.14 ／ 0.29

3. 石油・石炭製品 ／ 1,828.47 ／ 0.19

4. パルプ・紙 ／ 620.46 ／ 0.13

5. 鉄鋼 ／ 875.56 ／ 0.04

6. 水産・農林業 ／ 612.7 ／ -0.09

7. 空運業 ／ 249.54 ／ -0.14

8. 証券業 ／ 651.18 ／ -0.35

9. ガラス・土石製品 ／ 1,488.62 ／ -0.49

10. 鉱業 ／ 666.91 ／ -0.52

11. 食料品 ／ 2,256.92 ／ -0.53

12. 小売業 ／ 1,856.11 ／ -0.74

13. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,754.31 ／ -0.78

14. 卸売業 ／ 3,977.11 ／ -0.82

15. 海運業 ／ 1,627.31 ／ -0.83

16. 電力・ガス業 ／ 550.14 ／ -0.85

17. 非鉄金属 ／ 1,365.61 ／ -0.94

18. 機械 ／ 3,246.78 ／ -0.96

19. 建設業 ／ 1,753.96 ／ -1.15

20. 医薬品 ／ 3,710.24 ／ -1.23

21. 金属製品 ／ 1,502.6 ／ -1.27

22. 輸送用機器 ／ 5,636.66 ／ -1.28

23. ゴム製品 ／ 4,931.8 ／ -1.29

24. 情報・通信業 ／ 5,894.93 ／ -1.29

25. その他製品 ／ 5,009.03 ／ -1.34

26. 電気機器 ／ 4,833.9 ／ -1.51

27. 繊維業 ／ 669.85 ／ -1.55

28. 保険業 ／ 2,236.91 ／ -1.55

29. 化学工業 ／ 2,666.22 ／ -1.66

30. 銀行業 ／ 317.8 ／ -1.72

31. サービス業 ／ 2,964.55 ／ -2.33

32. 不動産業 ／ 2,090.49 ／ -2.33

33. 精密機器 ／ 11,960.86 ／ -2.61《CS》