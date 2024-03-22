*15:37JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ

ゴム製品が上昇率トップ。そのほか銀行業、輸送用機器、水産・農林業、空運業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか精密機器、医薬品、金属製品も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 4,996.1 ／ 2.41

2. 銀行業 ／ 323.35 ／ 1.85

3. 輸送用機器 ／ 5,709.82 ／ 1.72

4. 水産・農林業 ／ 613.26 ／ 1.67

5. 空運業 ／ 249.89 ／ 1.46

6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,776.04 ／ 1.28

7. 不動産業 ／ 2,140.39 ／ 1.25

8. 電力・ガス業 ／ 554.88 ／ 1.21

9. 鉄鋼 ／ 875.2 ／ 1.11

10. サービス業 ／ 3,035.3 ／ 1.03

11. ガラス・土石製品 ／ 1,495.93 ／ 0.98

12. 繊維業 ／ 680.4 ／ 0.96

13. 非鉄金属 ／ 1,378.59 ／ 0.71

14. 海運業 ／ 1,640.86 ／ 0.71

15. パルプ・紙 ／ 619.68 ／ 0.66

16. 陸運業 ／ 2,228.7 ／ 0.63

17. その他製品 ／ 5,077.21 ／ 0.61

18. 情報・通信業 ／ 5,972.09 ／ 0.59

19. 証券業 ／ 653.45 ／ 0.58

20. 卸売業 ／ 4,010.15 ／ 0.51

21. 食料品 ／ 2,268.84 ／ 0.39

22. 保険業 ／ 2,272.18 ／ 0.36

23. 機械 ／ 3,278.26 ／ 0.35

24. 小売業 ／ 1,870. ／ 0.26

25. 建設業 ／ 1,774.4 ／ 0.21

26. その他金融業 ／ 1,093.92 ／ 0.17

27. 化学工業 ／ 2,711.14 ／ 0.13

28. 電気機器 ／ 4,908.06 ／ 0.07

29. 石油・石炭製品 ／ 1,825.03 ／ 0.03

30. 金属製品 ／ 1,521.89 ／ -0.16

31. 医薬品 ／ 3,756.28 ／ -0.22

32. 精密機器 ／ 12,281.38 ／ -0.66

33. 鉱業 ／ 670.41 ／ -1.14《CS》