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東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ
ゴム製品が上昇率トップ。そのほか銀行業、輸送用機器、水産・農林業、空運業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか精密機器、医薬品、金属製品も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ゴム製品 ／ 4,996.1 ／ 2.41
2. 銀行業 ／ 323.35 ／ 1.85
3. 輸送用機器 ／ 5,709.82 ／ 1.72
4. 水産・農林業 ／ 613.26 ／ 1.67
5. 空運業 ／ 249.89 ／ 1.46
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,776.04 ／ 1.28
7. 不動産業 ／ 2,140.39 ／ 1.25
8. 電力・ガス業 ／ 554.88 ／ 1.21
9. 鉄鋼 ／ 875.2 ／ 1.11
10. サービス業 ／ 3,035.3 ／ 1.03
11. ガラス・土石製品 ／ 1,495.93 ／ 0.98
12. 繊維業 ／ 680.4 ／ 0.96
13. 非鉄金属 ／ 1,378.59 ／ 0.71
14. 海運業 ／ 1,640.86 ／ 0.71
15. パルプ・紙 ／ 619.68 ／ 0.66
16. 陸運業 ／ 2,228.7 ／ 0.63
17. その他製品 ／ 5,077.21 ／ 0.61
18. 情報・通信業 ／ 5,972.09 ／ 0.59
19. 証券業 ／ 653.45 ／ 0.58
20. 卸売業 ／ 4,010.15 ／ 0.51
21. 食料品 ／ 2,268.84 ／ 0.39
22. 保険業 ／ 2,272.18 ／ 0.36
23. 機械 ／ 3,278.26 ／ 0.35
24. 小売業 ／ 1,870. ／ 0.26
25. 建設業 ／ 1,774.4 ／ 0.21
26. その他金融業 ／ 1,093.92 ／ 0.17
27. 化学工業 ／ 2,711.14 ／ 0.13
28. 電気機器 ／ 4,908.06 ／ 0.07
29. 石油・石炭製品 ／ 1,825.03 ／ 0.03
30. 金属製品 ／ 1,521.89 ／ -0.16
31. 医薬品 ／ 3,756.28 ／ -0.22
32. 精密機器 ／ 12,281.38 ／ -0.66
33. 鉱業 ／ 670.41 ／ -1.14《CS》
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