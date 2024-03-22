*08:39JST 3/22

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（40815.66、+812.06）

・NYダウは上昇（39781.37、+269.24）

・ナスダック総合指数は上昇（16401.84、+32.43）

・1ドル＝151.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（40800、大阪比+220）

・SOX指数は上昇（4897.88、+109.69）

・VIX指数は低下（12.92、-0.12）

・米長期金利は低下

・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・米原油先物は下落（81.07、-0.20）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・消費者物価指数（2月）

・対外対内証券投資（先週）

・日銀営業毎旬報告（20日）

・国債買いオペ

・月例経済報告（3月）

・ジンジブが新規上場

・ニュージーランド貿易収支（2月）

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・独IFO企業景況感指数（3月）

・英小売売上高指数（2月）

・ブラジルFGV消費者信頼感（3月）

・カナダ小売売上高（1月）《ST》