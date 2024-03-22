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3/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 3/22
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（40815.66、+812.06）
・NYダウは上昇（39781.37、+269.24）
・ナスダック総合指数は上昇（16401.84、+32.43）
・1ドル＝151.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（40800、大阪比+220）
・SOX指数は上昇（4897.88、+109.69）
・VIX指数は低下（12.92、-0.12）
・米長期金利は低下
・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・米原油先物は下落（81.07、-0.20）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・消費者物価指数（2月）
・対外対内証券投資（先週）
・日銀営業毎旬報告（20日）
・国債買いオペ
・月例経済報告（3月）
・ジンジブが新規上場
・ニュージーランド貿易収支（2月）
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・独IFO企業景況感指数（3月）
・英小売売上高指数（2月）
・ブラジルFGV消費者信頼感（3月）
・カナダ小売売上高（1月）《ST》
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