TWOST　大幅続落、24年8月期の営業利益予想を下方修正、インボイスの影響や追加投資で／新興市場スナップショット

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大幅続落。24年8月期の営業利益予想を従来の4.49億円から2.02億円（前期実績3.19億円）に下方修正している。売上高は稼働人数の上振れで従来の132.25億円から138.79億円（同100.56億円）に上方修正したものの、インボイス制度の導入による影響額が当初の見積もりより大きかったほか、採用や営業組織力強化を速める追加投資を実施することから利益が縮小する見通しとなった。《ST》