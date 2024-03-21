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南都銀　大幅続伸、業績・配当予想の引き上げを発表

2024年3月21日 11:23

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記事提供元：フィスコ

*11:23JST 南都銀---大幅続伸、業績・配当予想の引き上げを発表
南都銀＜8367＞は大幅続伸。一昨日に業績・配当予想の上方修正を発表している。24年3月期純利益は従来予想の110億円から120億円、前期比2.5倍の水準にまで引き上げ。想定に比べて貸出金利息および役務取引等利益などが上振れ、与信関連費用などが下振れるもよう。業績上振れに伴って期末配当金は従来計画の64円から74円に引き上げ、年間配当金は前期比1円増の114円としている。《ST》

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