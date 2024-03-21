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前日に動いた銘柄 part1 さくらインターネット、守谷輸送機工業、サンバイオなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 さくらインターネット、守谷輸送機工業、サンバイオなど
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
守谷輸送機工業＜6226＞ 1120 +106
韓国サムスン重工業から船舶用エレベーター32台を受注。
長栄＜2993＞ 2235 +92
24年3月期利益予想の上方修正と特別配当を発表。
システム ディ＜3804＞ 1303 -117
第1四半期営業利益31.5％減。
HPCシステムズ＜6597＞ 2429 +196
大規模言語モデルや生成AIに特化したGPUカード「NVIDIA H100 NVL」販売へ。
マイクロ波化学＜9227＞ 938 -300
24年3月期の純損益予想を下方修正。
サンバイオ＜4592＞ 590 -150
外傷性脳損傷対象の再生細胞薬、「25日部会で承認可否審議せず」と報道。
さくらインターネット＜3778＞ 7570 +430
エヌビディアの開発者会議なども材料視へ。
太平洋工業＜7250＞ 1679 +126
引き続き増配をポジティブ視する動きに。
東洋証券＜8614＞ 432 +22
先週末には今期の10円配当を発表しているが。
熊谷組＜1861＞ 4265 +220
オアシスの保有比率上昇が手掛かり材料に。
ジャパンインベストメントアドバイザー＜7172＞1019 +74
来期業績の変化率などに対する期待感も。
曙ブレーキ工業＜7238＞ 144 +10
調整一巡感によるリバウンドが継続。
日本トムソン＜6480＞ 684 +34
半導体関連の出遅れとしても関心向かう。
北越コーポレーション＜3865＞ 1965 +140
業績上方修正を引き続き評価。
インフォマート＜2492＞ 417 +18
特に新規材料もなくリバウンド続く。
住友不動産＜8830＞ 5243 +402
年初来高値更新でショートカバー優勢か。
クレディセゾン＜8253＞ 3241 +164
高値更新で上値妙味も強まる展開に。
イトーキ＜7972＞ 1678 +69
緩やかなリバウンドが継続の格好で。
富士石油＜5017＞ 384 +13
原油価格上昇で石油株に買いが先行。
三井E＆S＜7003＞ 1911 -30
18日に大きくリバウンドで戻り売り優勢。
ダブル・スコープ<6619> 520 -30
前期業績下振れ着地を引き続きマイナス視。
DMG森精機<6141> 3886 -229
上昇ピッチ速まり短期的な過熱警戒感も。
神戸物産<3038> 3689 -225
18日に発表の2月月次動向を受けて売り優勢に。
gumi<3903> 417 -11
信用買い残など需給面重しにも。《CS》
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