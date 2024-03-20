*22:24JST NY外為：ドル・円年初来の円安・ドル高、介入警戒感も

NY外為市場でドルは続伸した。連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、最近の消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数（PPI）が予想を上回ったため、年内の利下げ観測が弱まった。

ドル・円は151円78銭まで上昇し、昨年11月来の円安・ドル高を更新した。日銀が市場の予想通り、大規模緩和解除したものの同時に緩和的な金融環境維持するとの方針を受けて円売り戻しに拍車がかかった。この水準では日本当局の円安是正介入警戒感も強まりつつある。ユーロ・ドルは欧州市場で1.0836ドルまで下落し、日中安値を更新後も1.0843ドルで推移。ポンド・ドルは1.2685ドルまで下落し、日中安値を更新した。《KY》