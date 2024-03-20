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今日の注目スケジュール：中1年物LPR、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中1年物LPR、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(春分の日)
＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(10-12月) -114.65億NZドル
10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.45％ 3.45％
10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 3.95％ 3.95％
16:00 英・消費者物価コア指数(2月) 5.1％
16:00 英・生産者物価産出指数(2月) -0.6％
17:00 南ア・消費者物価指数(2月) 5.5％ 5.3％
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(3月) -15.5
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 5.50％ 5.50％
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 10.75％ 11.25％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
欧・EUウクライナ会合
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
独・30年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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