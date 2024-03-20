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今日の注目スケジュール：中1年物LPR、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など

2024年3月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中1年物LPR、英消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(春分の日)


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(10-12月)　　-114.65億NZドル
10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.45％　3.45％
10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　3.95％　3.95％
16:00　英・消費者物価コア指数(2月)　　5.1％
16:00　英・生産者物価産出指数(2月)　　-0.6％
17:00　南ア・消費者物価指数(2月)　5.5％　5.3％
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(3月)　　-15.5
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　5.50％　5.50％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　10.75％　11.25％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

欧・EUウクライナ会合

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演

独・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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