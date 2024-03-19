関連記事
バンクオブイノベ 大幅に4日続伸、上限14万株の自社株買い実施へ、発行済総数の3.5％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:20JST <4393> バンクオブイノベ 4570 +180
大幅に4日続伸。14万株（5.00億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は3.5％。取得期間は4月1日から9月30日まで。中長期的な1株当たり株主価値の向上が目的。23年12月22日に決めた自社株買いで、想定を上回る水準で株価が推移したために株式総数・取得価額総額の上限に至らなかったことから、改めて内容を見直したという。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- HPCシステムズ 大幅に続伸、大規模言語モデルや生成AIに特化したGPUカード「NVIDIA H100 NVL」販売／新興市場スナップショット 3/19 13:01
- サンバイオ ストップ安、外傷性脳損傷対象の再生細胞薬、「25日部会で承認可否審議せず」と報道／新興市場スナップショット 3/19 12:36
- マイクロ波化学 ストップ安売り気配、24年3月期の純損益予想を下方修正、関連会社解散で赤字転落／新興市場スナップショット 3/19 10:13
- エクサウィザーズ ストップ高、第一三共とのAI活用創薬プロジェクトで成果／新興市場スナップショット 3/19 09:47
- テクノロジーズ ストップ高、25年1月期の営業利益予想85.4％増、前期利益は5倍で着地／新興市場スナップショット 3/19 09:37