バンクオブイノベ　大幅に4日続伸、上限14万株の自社株買い実施へ、発行済総数の3.5％／新興市場スナップショット

*13:20JST <4393> バンクオブイノベ 4570 +180

大幅に4日続伸。14万株（5.00億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は3.5％。取得期間は4月1日から9月30日まで。中長期的な1株当たり株主価値の向上が目的。23年12月22日に決めた自社株買いで、想定を上回る水準で株価が推移したために株式総数・取得価額総額の上限に至らなかったことから、改めて内容を見直したという。《ST》