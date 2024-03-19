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フェイスネットワーク 販売用不動産の売却
記事提供元：フィスコ
*12:54JST フェイスネットワーク---販売用不動産の売却
フェイスネットワーク＜3489＞は15日、販売用不動産を3物件売却したと発表。
売却する物件は、(1)所在地は東京都世田谷区、物件内容は共同住宅、敷地面積は411.43m2(124.46坪)、延床面積は740.56m2(224.02坪)、構造・規模はRC造/3階、(2)所在地は東京都杉並区、物件内容は共同住宅、敷地面積は310.69m2(93.98坪)、延床面積は734.65m2(222.23坪)、構造・規模はRC造/地上3階/地下1階、(3)所在地は東京都世田谷区、物件内容は土地、敷地面積は365.97m2(110.71坪)、いずれも引渡予定は2024年3月29日。
売却価格の総額は、今後契約締結を予定している当該販売不動産に関わる工事請負に伴う売上高計上見込み額と併せて直前期(2023年3月期)の売上高10％に相当する額となる見込み。《SO》
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