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サンバイオ　ストップ安、外傷性脳損傷対象の再生細胞薬、「25日部会で承認可否審議せず」と報道／新興市場スナップショット

2024年3月19日 12:36

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記事提供元：フィスコ

*12:36JST <4592> サンバイオ 590 -150
ストップ安。サンバイオの慢性期外傷性脳損傷を対象疾患とする再生細胞薬「SB623」について、一部メディアが厚生労働省は25日に再生医療等製品・生物由来技術部会で審議するものの、承認可否については審議しないと報じている。先駆け審査指定制度の対象品目であるにもかかわらず、なぜ審査に時間を要しているのかの報告や今後どのような状況になれば承認可否を審議するのかなどを審議するという。《ST》

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