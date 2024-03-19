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マイクロ波化学 ストップ安売り気配、24年3月期の純損益予想を下方修正、関連会社解散で赤字転落／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:13JST <9227> マイクロ波化学 938 ウ -
ストップ安売り気配。24年3月期の純損益予想を従来の0.89億円の黒字から9.65億円の赤字（前期実績0.75億円の黒字）に下方修正している。設備トラブルによる生産休止や市況環境を受け、関連会社でショ糖脂肪酸エステルを生産するティエムティ（三重県四日市市）を解散し、関係会社整理損10.29億円を特別損失として計上するため。営業損益予想は0.40億円の黒字（同0.59億円の黒字）で据え置いた。《ST》
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