売れるネット広告　一時ストップ安、24年7月期の営業損益予想を下方修正、マーケティング支援低調で赤字転落／新興市場スナップショット

*14:28JST <9235> 売れるネット広告 2611 -434

一時ストップ安。24年7月期の営業損益予想を従来の2.50億円の黒字から0.09億円の赤字（前期実績1.51億円の黒字）に下方修正している。第2四半期累計（23年8月-24年1月）の成果報酬型のマーケティング支援サービスの売上高が低調で、当初計画比57.1％の1.63億円にとどまっているため。クラウドサービスの売上高も同81.7％の1.69億円と伸び悩んでいる。第2四半期累計の営業損益は、0.88億円の赤字で着地した。《ST》