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コマースワン ストップ高、24年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も11円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:06JST <4496> コマースワン 932 +150
ストップ高。24年3月期の営業利益予想を従来の4.88億円から6.49億円（前期実績5.80億円）に上方修正している。SaaS型ECプラットフォームを提供するフューチャーショップの1人当たり平均売上額（ARPU）向上で粗利益が増加したほか、マーケティング費用への投資抑制が寄与した。併せて期末配当予想を従来の7.00円から11.00円に増額修正している。年間配当は38.00円（従来予想34.00円）になる見込み。《ST》
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