*14:39JST サークレイス---「FY24 Instructor Award」で講師2名が昨年に続き受賞

サークレイス＜5029＞は14日、セールスフォース・ジャパン「FY24 Instructor Award」で同社の講師2名が昨年に続き「Best Instructor賞」/「Trailblazer賞」を受賞したことを発表。

今後も経験豊富な講師陣による価値のあるトレーニングの提供に加え、新たな教育サービスの立ち上げと実現に向けて、取り組んでいく。《HH》