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サークレイス 「FY24 Instructor Award」で講師2名が昨年に続き受賞
記事提供元：フィスコ
*14:39JST サークレイス---「FY24 Instructor Award」で講師2名が昨年に続き受賞
サークレイス＜5029＞は14日、セールスフォース・ジャパン「FY24 Instructor Award」で同社の講師2名が昨年に続き「Best Instructor賞」/「Trailblazer賞」を受賞したことを発表。
今後も経験豊富な講師陣による価値のあるトレーニングの提供に加え、新たな教育サービスの立ち上げと実現に向けて、取り組んでいく。《HH》
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