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G-7ホールディングス　G7スーパーマート中国で「業務スーパー赤池モチロ店」オープン

2024年3月15日 10:32

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記事提供元：フィスコ

*10:32JST G-7ホールディングス---G7スーパーマート中国で「業務スーパー赤池モチロ店」オープン
G-7ホールディングス＜7508＞は14日、子会社のG-7スーパーマートが191店舗目となる「業務スーパー赤池モチロ店」を愛知県日進市にオープンしたと発表。
G-7スーパーマートは「業務スーパー」フランチャイズ加盟店の最大手。
またG-7グループの精肉事業「お肉のてらばやし」もテナント出店する。《SI》

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