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笑美面 一時ストップ高、24年10月期第1四半期は営業黒字に転換、営業収益が倍増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:00JST <9237> 笑美面 2325 +283
一時ストップ高。24年10月期第1四半期（23年11月-24年1月）の営業利益を0.10億円と発表している。説明資料によると、前年同期から黒字化したという。営業収益は前年同期比105.7％増の2.63億円。メディカルソーシャルワーカーからの紹介数や介護家族がシニアホームを選ぶ家族会議実施数、入居成約数などが順調に伸び、業績改善に貢献した。通期の営業利益予想は前期比63.2％増の1.87億円で据え置いた。《ST》
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