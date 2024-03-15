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デリバリコンサル　ストップ高で昨年来高値、24年7月期の営業利益予想を上方修正、上期実績が計画上回る／新興市場スナップショット

2024年3月15日 09:32

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記事提供元：フィスコ

*09:32JST <9240> デリバリコンサル 907 +150
ストップ高で昨年来高値更新。24年7月期の営業利益予想を従来の1.31億円から2.37億円（前期実績0.52億円）に上方修正している。第2四半期累計（23年8月-24年1月）の営業利益が前年同期比251.9％増の1.67億円となり、会社計画（0.01億円）を大きく上回ったため。パートナーシップ強化を進めて案件獲得量が増加したほか、コンサルタント稼働率の向上や高付加価値案件の獲得による単価向上が寄与した。《ST》

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