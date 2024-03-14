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14日の日本国債市場概況：債券先物は145円24銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:17JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は145円24銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年6月限
寄付145円33銭 高値145円35銭 安値145円12銭 引け145円24銭
売買高総計28192枚
2年 458回 0.191％
5年 166回 0.372％
10年 373回 0.772％
20年 187回 1.548％
債券先物6月限は、145円33銭で取引を開始。原油高にともなう米金利上昇を受けて売りが先行し、その後も財務省の20年債入札の結果は弱いとの見方から売りが強まり、145円35銭から145円12銭まで下げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.63％、10年債は4.20％、30年債は4.36％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.37％、英国債は4.04％、オーストラリア10年債は4.05％、NZ10年債は4.60％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・21:30 米・2月小売売上高（前月比予想：+0.8％、1月：-0.8％）
・21:30 米・2月生産者物価指数（前月比予想：+0.3％、1月：+0.3％）
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.8万件、前回：21.7万件）
・23:00 米・1月企業在庫（前月比予想：+0.2％、12月：+0.4％）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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