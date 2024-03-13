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NY外為：ユーロ高、ECBの初回利下げは4月より6月＝仏中銀総裁
記事提供元：フィスコ
*22:25JST NY外為：ユーロ高、ECBの初回利下げは4月より6月＝仏中銀総裁
フランス中銀のビルロワドガロー総裁はラジオ番組において、「ECBの初回利下げは4月より6月の可能性高い」との考えを述べた。ラトビア中銀のカザークス総裁は今後、数回の会合で利下げ開始が決定される可能性を示唆。
欧州中央銀行（ECB）の早期利下げ観測後退でユーロ買いが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0947ドルまで上昇し、11日以来の高値を更新。ユーロ・円は161円95銭まで上昇し、8日来の高値を更新。ユーロ・ポンドは0.8545ポンドでもみ合いとなった。《KY》
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