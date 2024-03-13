関連記事
今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英商品貿易収支、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英商品貿易収支、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞
春闘集中回答日
＜海外＞
16:00 英・鉱工業生産指数(1月) 0.6％
16:00 英・商品貿易収支(1月) -139.89億ポンド
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(1月) -2.0％ 2.6％
印・輸出(2月、15日までに) 3.1％
印・輸入(2月、15日までに) 3.0％
印・貿易収支(2月、15日までに) -187.50億ドル -174.91億ドル
米・30年債入札
英・10年債入札
独・10年債入札
伊・3年債、7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 3/12の強弱材料 3/12 08:18
- 今日の注目スケジュール：独CPI、英失業率、米消費者物価コア指数など 3/12 06:30
- 3/11の強弱材料 3/11 08:24
- 今日の注目スケジュール：GDP改定値、工作機械受注、中マネーサプライなど 3/11 06:30
- 3/8の強弱材料 3/ 8 08:46