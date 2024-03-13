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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英商品貿易収支、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など

2024年3月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英商品貿易収支、欧ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞


春闘集中回答日


＜海外＞
16:00　英・鉱工業生産指数(1月)　　0.6％
16:00　英・商品貿易収支(1月)　　-139.89億ポンド
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(1月)　-2.0％　2.6％


印・輸出(2月、15日までに)　　3.1％

印・輸入(2月、15日までに)　　3.0％

印・貿易収支(2月、15日までに)　-187.50億ドル　-174.91億ドル

米・30年債入札

英・10年債入札

独・10年債入札

伊・3年債、7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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