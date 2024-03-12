*17:16JST 12日の日本国債市場概況：債券先物は145円47銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付145円42銭 高値145円58銭 安値145円37銭 引け145円47銭

売買高総計22230枚

2年 458回 0.194％

5年 165回 0.374％

10年 373回 0.769％

20年 187回 1.536％

債券先物6月限は、145円42銭で取引を開始。米国のインフレ期待の上昇を受けた金利上昇や、財務省の5年債入札への警戒感から売りが先行し、145円37銭まで下げた。その後、5年債入札の結果は無難との見方から安心感による買いが優勢になり、145円58銭まで上げた。現物債の取引では、5年債と20年債が買われ、10年債が売られ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は4.53％、10年債は4.09％、30年債は4.26％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.30％、英国債は3.94％、オーストラリア10年債は3.94％、NZ10年債は4.54％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・21:30 米・2月消費者物価指数（前年比予想：+3.1％、1月：+3.1％）

・02:00 米財務省・10年債入札

・03:00 米・2月財政収支（予想：-2980億ドル、23年2月：-2624.34億ドル）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》