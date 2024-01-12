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NY外為：ドル高止まり、米長期金利上昇、インフレ鈍化滞る
記事提供元：フィスコ
*01:44JST NY外為：ドル高止まり、米長期金利上昇、インフレ鈍化滞る
NY外為市場でドルは高止まりとなった。朝方発表された米12月消費者物価指数（CPI）の伸びが予想を上回り金利上昇に伴うドル買いが続いた。10年債利回りは4.0662％まで上昇。
ドル指数は102.63と5日来の高値圏で推移。ドル・円は146円11銭で146円台を維持。ユーロ・ドルは1.0930ドルまで下落後も1.0947ドルの安値圏でもみ合い。ポンド・ドルは1.2690ドルまで下落後、1.2705ドルで上値が重い。《KY》
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