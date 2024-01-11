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エルテス　大幅高、ソフトバンクとデジタル総合窓口「スマート公共ラボ」の販売代理店契約締結／新興市場スナップショット

2024年1月11日 14:34

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記事提供元：フィスコ

*14:34JST <3967> エルテス 806 +30
大幅高。グループ会社のプレイネクストラボ（東京都品川区）がソフトバンク＜9434＞とデジタル総合窓口「スマート公共ラボ」の販売代理店契約を締結したと発表している。ソフトバンクのネットワークと営業力を活用し、自治体向けの販売活動を強化するとともに民間セクターでの利用も促進する。「スマート公共ラボ with LINE SMART CITY GovTechプログラム」は、LINEを活用した情報発信や自治体サービスのデジタル化を図るシステム。《ST》

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