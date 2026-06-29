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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1560円安の69700円
*07:30JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1560円安の69700円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル161.74円換算）で、住友商事＜8035＞、TDK＜6758＞、中外製薬＜4519＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1560円安の69700円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は44.51ドル安の51876.11ドル、ナスダックは60.98ポイント安の25297.62で取引を終了した。人工知能（AI）への懸念が重しとなり、寄り付き後、下落。原油価格が続落したほか、金利安が相場の下支えとなったが、リバランシングの動きが優勢となり、終日売り買いが交錯し、小幅安で終了した。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円58銭から161円78銭まで上昇し、161円76銭で引けた。原油価格の下落に加え、ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想を下回り、同指数の長期期待インフレ率確報値が下方修正されたため年内の利上げ観測が後退し、ドル売りが優勢となったのち、トランプ大統領がイランのホルムズ海峡のドローン攻撃が停戦違反を警告したため下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1434ドルへ上昇後、1.1382ドルまで反落し、1.1385ドルで引けた。
26日のNY原油先物8月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－1.64ドル（－2.28％）の70.28ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（26日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2717 258 1
0.49
9433 (KDDIY) 関西電力 7.47 2416 144.5
6.36
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4985 280
5.95
5802 (SMTOY) 住友電気工業 77.35 12511 576
4.83
「ADR下落率上位5銘柄」（26日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 2085 -119.5 -
5.42
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 922 -26.1 -
2.75
6594 (NJDCY) 日本電産 3.84 2484 -59 -
2.32
8113 (UNICY) イオン 8.01 1296 -10.5 -
0.80
■そのたADR（26日）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2085 -119.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.40 0.10 5984 1
2
8035 (TOELY) 住友商事 38.78 1.11 6272 7
1
6758 (SONY.N) TDK 22.58 -1.14 3652 7
7
9432 (NTTYY) KDDI 16.61 0.17 2687
6
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 0.04 922 -26.
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 27.81 -0.09 4498 2
0
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.73 -1.13 6382 15
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -5.45 4985 28
0
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.30 -0.40 6890 5
5
8001 (ITOCY) 丸紅 292.09 10.63 4724 3
2
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.73 0.14 7869 7
5
8031 (MITSY) 東京エレク 228.50 -5.50 73915 99
5
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11322 28
2
4568 (DSNKY) 第一三共 15.85 0.08 2564 28.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.47 -0.04 2416 144.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.36 0.29 919 -914.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.70 0.60 1493 1
3
7267 (HMC.N) スズキ 48.87 1.08 1976 12.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.80 0.48 6081
9
6902 (DNZOY) ファナック 21.90 -0.27 7084 5
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.29 0.01 7534 10
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.86 0.07 2403 4.
5
8411 (MFG.N) オリックス 38.28 -0.20 6191 5
1
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.94 0.08 24164 11
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.91 0.26 5147 6
0
7741 (HOCPY) キヤノン 26.55 0.31 4294 3
6
6503 (MIELY) 三菱電機 72.65 -0.69 5875 1
7
6981 (MRAAY) 日東電工 19.55 0.03 3162 1
0
7751 (CAJPY) 任天堂 10.19 -0.17 6593
4
6273 (SMCAY) SMC 22.32 0.02 72201 57
1
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.77 0.02 305
5
6146 (DSCSY) ディスコ 48.90 -2.60 79091 58
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.81 0.06 1910 6.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.29 0.29 4414 1
1
6702 (FJTSY) 富士通 20.14 0.75 3257 5
8
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.73 0.29 3471
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.47 -1.56 2179 1
8
8002 (MARUY) 三井物産 564.20 17.70 4563 5
5
6723 (RNECY) ルネサス 14.79 0.13 4784 -1
6
6954 (FANUY) 京セラ 21.23 -0.46 3434 2
3
8725 (MSADY) 第一生命HD 21.57 0.60 1744 17.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.51 1.23 4126 2
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.49 1.14 6387 5
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.63 0.19 3439
3
6594 (NJDCY) 日本電産 3.84 -0.11 2484 -5
9
6857 (ATEYY) シスメックス 9.00 0.22 1456 -
8
4543 (TRUMY) テルモ 13.73 0.27 2221
9
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.00 0.23 1617 20.
5
（時価総額上位50位、1ドル161.74円換
算）《AN》
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