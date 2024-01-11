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イーディーピー　大幅に続落、急騰後の利益確定売り続く、買い一服感も／新興市場スナップショット

2024年1月11日 13:58

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記事提供元：フィスコ

*13:58JST <7794> イーディーピー 1685 -92
大幅に続落。特段の取引材料が見当たらない中、9日の急騰後は利益確定売りが続いている。12月28日に一部メディアが「ダイヤモンド半導体」の通電能力向上を報じたことを皮切りに、ダイヤモンド単結晶を扱うイーディーピー株に投資資金が流入。1月10日には直近高値となる1990円を付けた。ただ、2000円の大台や200日移動平均線には届かなかったことから、買い一服感が広がっているようだ。《ST》

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