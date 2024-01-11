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エーアイ 大幅に3日続伸、プロディライトとクラウド電話サービスの音声合成分野で連携／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:37JST <4388> エーアイ 824 +43
大幅に3日続伸。プロディライト＜5580＞とクラウド電話サービスの音声合成分野で連携すると発表している。プロディライトのクラウド電話システム「INNOVERA」にエーアイの音声合成エンジン「AITalk」を実装する。また、新世代DNN音声合成エンジン「AITalk6」と技術提携先のセレンス社が提供する64種類の外国語に対応した「Cerence TTS」を搭載した音声合成ソフトウェア開発キット「AITalk6 SDK」の提供を17日から開始する。《ST》
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