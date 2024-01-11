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ANYCOLOR　大幅続伸、持続的な業績拡大が可能として米系証券が買い推奨

2024年1月11日 11:03

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記事提供元：フィスコ

*11:03JST ANYCOLOR---大幅続伸、持続的な業績拡大が可能として米系証券が買い推奨
ANYCOLOR＜5032＞は大幅続伸。ゴールドマン・サックス証券では投資判断「買い」、目標株価4700円で新規カバレッジを開始。VTuber事務所はファンへのグッズ販売や法人顧客へのキャラクターのライセンスアウトなど多様な収益源を有するほか、キャラクターIPを保有し演者のリテンション率も高いことから、持続的な業績拡大が可能と判断しているようだ。コマース事業の持続的な売上高成長を背景に、今後3年間の営業利益年平均成長率は33％を見込むとしている。《ST》

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