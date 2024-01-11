関連記事
ANYCOLOR 大幅続伸、持続的な業績拡大が可能として米系証券が買い推奨
記事提供元：フィスコ
*11:03JST ANYCOLOR---大幅続伸、持続的な業績拡大が可能として米系証券が買い推奨
ANYCOLOR＜5032＞は大幅続伸。ゴールドマン・サックス証券では投資判断「買い」、目標株価4700円で新規カバレッジを開始。VTuber事務所はファンへのグッズ販売や法人顧客へのキャラクターのライセンスアウトなど多様な収益源を有するほか、キャラクターIPを保有し演者のリテンション率も高いことから、持続的な業績拡大が可能と判断しているようだ。コマース事業の持続的な売上高成長を背景に、今後3年間の営業利益年平均成長率は33％を見込むとしている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- アネスト岩田 大幅反発、自社株買い実施発表で当面の需給改善期待 1/11 11:17
- アンジェス イスラエルのEmendoBioの研究開発拠点の閉鎖の報道は、事実なし 1/11 11:17
- カーブスHD 大幅続伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に 1/11 11:02
- 技研製作所 大幅続伸、第1四半期の堅調推移をポジティブ評価 1/11 11:02
- ADワークスグループ 2023年12月期通期連結業績フォーキャストの更新を発表 1/11 10:51