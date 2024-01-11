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カーブスHD　大幅続伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に

2024年1月11日 11:02

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記事提供元：フィスコ

*11:02JST カーブスHD---大幅続伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に
カーブスHD＜7085＞は大幅続伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は10.4億円で前年同期比63.9％増となっている。据え置きの上半期計画が20.8億円で同2.3％増であり、想定以上の大幅増益決算となる形に。会員数の増加に伴うロイヤルティ等収入増加、会員向け物販収入の増加に加えて、広告効率改善に伴うマーケティングコストの減少も寄与した、なお、能登半島地震における今期業績への影響は軽微とも見込んでいるようだ。《ST》

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