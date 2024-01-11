Kudan　大幅に3日続伸、独交通・デジタルインフラ省と欧州地域のデジタル化で連携／新興市場スナップショット

*10:14JST <4425> Kudan 1099 +29

大幅に3日続伸。ドイツ交通・デジタルインフラ省と欧州地域でのデジタル化に向けた連携を開始したと発表している。欧州での今後のデジタルアセット管理推進のため、公共事業、交通、産業、自治体などの主要な公共・民間プロジェクトへのKudanグループの関与を支援するという。同省は、交通運輸やデジタル関連のインフラに関わるドイツ連邦政府機関で、デジタルツインやロボティクス、自動運転などの領域を管轄している。《ST》