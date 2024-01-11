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プログリット　ストップ高買い気配、24年8月期第1四半期の営業利益が倍増、進捗率52.6％／新興市場スナップショット

2024年1月11日 09:49

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記事提供元：フィスコ

*09:49JST <9560> プログリット 1308 カ -
ストップ高買い気配。24年8月期第1四半期（23年9-11月）の営業利益を前年同期比107.7％増の3.21億円と発表している。英語コーチングサービス「プログリット」の継続的な品質向上と改善に取り組んだほか、サブスクリプション型の英語学習サービス「シャドテン」の有料課金ユーザーが増加し、利益倍増に寄与した。通期予想は前期比22.7％増の6.10億円で据え置いた。進捗率は52.6％に達している。《ST》

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