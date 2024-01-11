関連記事
プログリット ストップ高買い気配、24年8月期第1四半期の営業利益が倍増、進捗率52.6％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:49JST <9560> プログリット 1308 カ -
ストップ高買い気配。24年8月期第1四半期（23年9-11月）の営業利益を前年同期比107.7％増の3.21億円と発表している。英語コーチングサービス「プログリット」の継続的な品質向上と改善に取り組んだほか、サブスクリプション型の英語学習サービス「シャドテン」の有料課金ユーザーが増加し、利益倍増に寄与した。通期予想は前期比22.7％増の6.10億円で据え置いた。進捗率は52.6％に達している。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日本電解 大幅に反発、台湾企業と資本業務提携、24億円調達して米子会社の設備投資に充当／新興市場スナップショット 1/11 09:59
- ＷＡＣＵＬ 大幅に反落、24年2月期第3四半期累計の営業利益10.9％増、四半期別では減少／新興市場スナップショット 1/10 13:45
- 識学 大幅に反発、1月のプラットフォームサービス売上高21％増、伸び加速／新興市場スナップショット 1/10 13:32
- スカイマーク 大幅に続伸、上限138万株の自社株買いを立会外で実施、インテグラルが譲渡方針／新興市場スナップショット 1/10 13:05
- さくらさく ストップ高、上限25万株の自社株買い、発行済総数の5.5％／新興市場スナップショット 1/10 09:48