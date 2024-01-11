日本電解　大幅に反発、台湾企業と資本業務提携、24億円調達して米子会社の設備投資に充当／新興市場スナップショット

*09:59JST <5759> 日本電解 1083 +38

大幅に反発。銅箔製造の台湾企業LCYT及びLCY Internationalと資本業務提携を締結すると発表している。日本電解はLCY Internationalに新株予約権2万2592個（潜在株式数225万9200株）を割り当てる予定。調達資金の約24.3億円は米国子会社の設備投資に充てる。車載電池用銅箔需要の先送りを受け、米オーガスタ工場の着工時期は遅らせる。LCYTとは地理的顧客ポートフォリオの相互補完と拡大などを図る。《ST》