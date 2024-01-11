*08:43JST 1/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（34441.72、+678.54）

・NYダウは上昇（37695.73、+170.57）

・ナスダック総合指数は上昇（14969.65、+111.94）

・1ドル＝145.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（34865、大阪比+415）

・VIX指数は低下（12.69、-0.07）

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・SOX指数は下落（4048.84、-15.81）

・米原油先物は下落（71.37、-0.87）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・1月限オプション最終売買日

・貿易統計（12月上中旬）

・車名別新車販売（12月）

・石油製品価格（9日現在）

・東京オフィス空室率（12月）

・景気動向指数（11月）

・日銀支店長会議

・日銀「地域経済報告（さくらリポート）」（1月）

・7&iHD＜3382＞、ファーストリテイリング＜9983＞など決算発表

・豪貿易収支（11月）

・韓国中央銀行が政策金利発表

・イタリア3年物と7年物国債の入札

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米消費者物価指数（12月）

・米30年物国債入札

・米財政収支（12月）《ST》