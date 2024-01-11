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1/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 1/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（34441.72、+678.54）
・NYダウは上昇（37695.73、+170.57）
・ナスダック総合指数は上昇（14969.65、+111.94）
・1ドル＝145.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（34865、大阪比+415）
・VIX指数は低下（12.69、-0.07）
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・SOX指数は下落（4048.84、-15.81）
・米原油先物は下落（71.37、-0.87）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・1月限オプション最終売買日
・貿易統計（12月上中旬）
・車名別新車販売（12月）
・石油製品価格（9日現在）
・東京オフィス空室率（12月）
・景気動向指数（11月）
・日銀支店長会議
・日銀「地域経済報告（さくらリポート）」（1月）
・7&iHD＜3382＞、ファーストリテイリング＜9983＞など決算発表
・豪貿易収支（11月）
・韓国中央銀行が政策金利発表
・イタリア3年物と7年物国債の入札
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者物価指数（12月）
・米30年物国債入札
・米財政収支（12月）《ST》
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