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NY金：弱含みで2027.80ドル、米長期金利の下げ渋りを意識
記事提供元：フィスコ
*07:37JST NY金：弱含みで2027.80ドル、米長期金利の下げ渋りを意識
NY金先物2月限は弱含み（COMEX金2月限終値：2027.80 ↓5.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－5.20ドルの2027.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2025.90－2046.20ドル。ロンドン市場で2046.20ドルまで買われたが、米長期金利の下げ渋りを意識した売りが次第に強まり、通常取引終了後の時間外取引で2025.90ドルまで売られた。《CS》
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