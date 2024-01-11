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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米消費者物価コア指数、韓中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米消費者物価コア指数、韓中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
11:00 東京オフィス空室率(12月) 6.03％
14:00 景気先行CI指数(11月) 107.9 108.9
14:00 景気一致指数(11月) 114.6 115.9
日銀支店長会議
地域経済報告(さくらリポート)(1月、日本銀行)
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(11月) 75.00億豪ドル 71.29億豪ドル
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(12月) 0.28％
22:30 米・消費者物価コア指数(12月) 3.8％ 4.0％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.2万件
28:00 米・財政収支(12月) -3140億ドル
韓・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
伊・3年債、7年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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