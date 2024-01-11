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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米消費者物価コア指数、韓中央銀行が政策金利発表など

2024年1月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、米消費者物価コア指数、韓中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
11:00　東京オフィス空室率(12月)　　6.03％
14:00　景気先行CI指数(11月)　107.9　108.9
14:00　景気一致指数(11月)　114.6　115.9


日銀支店長会議

地域経済報告(さくらリポート)(1月、日本銀行)


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(11月)　75.00億豪ドル　71.29億豪ドル
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(12月)　　0.28％
22:30　米・消費者物価コア指数(12月)　3.8％　4.0％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.2万件
28:00　米・財政収支(12月)　　-3140億ドル


韓・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

伊・3年債、7年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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