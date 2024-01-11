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NY外為：ドル底堅い、米長期金利が上昇、米10年債入札は低調
記事提供元：フィスコ
*03:30JST NY外為：ドル底堅い、米長期金利が上昇、米10年債入札は低調
米財務省は370億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.024％。テイルはプラス0.5BPs。過去6回入札平均はプラス0.8BPsだった。応札倍率は2.56倍と、過去6回入札平均の2.52倍を上回り需要は堅調だった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は66.1％。過去6回入札平均の66.7％を下回った。
低調な結果を受けて、米国債相場は軟調。10年債利回りは4.264％まで上昇した。ドルも底堅く推移し、ドル・円は145円60銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.0965－70ドルで伸び悩んだ。《KY》
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