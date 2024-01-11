*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の緩和でオプション売りが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物10.37％⇒10.24％（08年/24＝31.044％）

・3カ月物 9.93％⇒9.86％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物 9.77％⇒9.72％（08年10/24＝25.50％)

・1年物9.65％⇒9.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.20％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋1.19％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋0.98％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋0.64％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）《KY》