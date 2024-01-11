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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
記事提供元：フィスコ
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の緩和でオプション売りが続いた。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.37％⇒10.24％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.93％⇒9.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.77％⇒9.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.65％⇒9.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.20％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.19％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.98％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.64％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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