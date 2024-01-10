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東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほかその他製品、医薬品、電気機器、輸送用機器なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉄鋼、銀行業、証券業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 精密機器 ／ 11,163.17 ／ 2.95
2. その他製品 ／ 4,686.77 ／ 2.64
3. 医薬品 ／ 3,600.28 ／ 2.44
4. 電気機器 ／ 4,264.24 ／ 2.13
5. 輸送用機器 ／ 4,349.76 ／ 1.68
6. 卸売業 ／ 3,291.06 ／ 1.62
7. 不動産業 ／ 1,784.72 ／ 1.52
8. ゴム製品 ／ 4,385.75 ／ 1.39
9. 機械 ／ 2,770.02 ／ 1.35
10. 食料品 ／ 2,214.07 ／ 1.30
11. 情報・通信業 ／ 5,486. ／ 1.30
12. 陸運業 ／ 2,185.3 ／ 1.28
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,698.52 ／ 1.03
14. サービス業 ／ 2,879.19 ／ 0.87
15. 建設業 ／ 1,595.04 ／ 0.86
16. 水産・農林業 ／ 555.39 ／ 0.84
17. 電力・ガス業 ／ 504.97 ／ 0.70
18. パルプ・紙 ／ 531.09 ／ 0.70
19. 化学工業 ／ 2,448.47 ／ 0.60
20. 繊維業 ／ 661.29 ／ 0.60
21. 金属製品 ／ 1,347.94 ／ 0.57
22. 小売業 ／ 1,666.37 ／ 0.53
23. 空運業 ／ 245.11 ／ 0.53
24. 非鉄金属 ／ 1,148.3 ／ 0.41
25. その他金融業 ／ 916.04 ／ 0.38
26. 保険業 ／ 1,730.38 ／ 0.30
27. ガラス・土石製品 ／ 1,296.11 ／ 0.11
28. 鉱業 ／ 571.62 ／ -0.03
29. 証券業 ／ 503.67 ／ -0.07
30. 銀行業 ／ 258.46 ／ -0.12
31. 鉄鋼 ／ 774.49 ／ -0.14
32. 石油・石炭製品 ／ 1,452.41 ／ -0.33
33. 海運業 ／ 1,714.63 ／ -0.37《CS》
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